警察雙軌考制爭議 監院促試院檢討改善

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警察特考雙軌制爭議，監察院內政及少數民族委員會通過調查報告，將交由考試院會同行政院促請所屬部會積極檢討改善。

監察委員包宗和、王美玉今天上午舉行記者會表示，審視國家考試制度，僅有警察特考有內外雙軌設計，應考科目迥異，恐難落實公平錄取標準、取才指標。雙軌制錄取比例懸殊，引發重大公平性爭議，亟待主管機關速謀妥策。

監委說，調查1年多，民眾這2、3年來陳情不斷，書面不勝枚舉，也有親自陳情，顯示為社會共同關注議題。

調查報告達64頁，監委列8大調查意見，包括兩軌錄取率差距極大，顯有因人設事不公疑慮；中央警察大學和台灣警察專科學校學生如考3次未過即面臨汰除和賠償，外軌一般生卻沒限制，有浪費教育資源疑慮。

包宗和表示，警察特考和一般特考人員分發後擔任工作並無二致，但兩軌專業科目懸殊，訓練課程時數和結訓門檻也有落差，不利警察執法工作；警大和警專機關定位、組織修正案懸而未決，導致經費和員額編補受限，警專專任教師僅占8.7％，明顯低於全國平均水準，損及受教權益。

包宗和說，內軌警職人員工作服從性、團結性高於外軌人員，促請內政部強化外軌人員相關職前、在職訓練及輔導機關，加強整體配套。監委也參考日本、韓國警察考訓用模式。

王美玉表示，國家考試必須是一套制度，符合公開、公平、公正原則。警察特考特殊，5年內有2萬人需求，才有外軌制，用人、考試機關應從「作為警察要擁有什麼條件」，從專業、訓練考量。

王美玉說，外軌的一般考生陳情，很害怕訓練時數只有內軌一半，生命受挑戰，警察特考目前制度是頭痛醫頭、腳痛醫腳，「怎麼會有國家考試制度是這個樣子」。

監委表示，考試院對考試制度公平性、選才專業性有無可迴避的責任，考選部確有檢討改善空間，請考選部依調查意見，就相關制度變革及實務需求參酌研議妥處。1050909

(中央社)