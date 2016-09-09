南韓軍方：分析北韓地震是否因核試

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南韓合同參謀本部今天表示，今天上午9時30分左右，監測到源於北韓咸鏡北道吉州郡豐溪里一帶規模5.0人工地震波，並正分析地震波是否因核子試驗引起。

南韓聯合新聞通訊社報導，震央靠近豐溪里核子試驗場，北韓今年1月也是在同一地區進行了第4次核子試驗。

南韓政府消息人士分析認為，北韓今天適逢國慶日，因此很有可能今天進行了第5次核子試驗。而從震源位置和震級來看，很可能是核子試驗引起了地震。

據報導，北韓領導人金正恩今年3月下令，儘快試爆核彈頭並試射可攜帶多型核彈頭的彈道飛彈。此後北韓不顧國際社會一再警告和最嚴厲制裁，不斷試射彈道飛彈，但沒有試爆核彈頭。

因此，外界一直猜測北韓可能以引爆小型化核彈頭的方式強行實施第5次核試。如果地震確是由核爆引起，這將是北韓時隔8個月進行核試。

據報導，南韓軍方早已認定北韓隨時可能進行核子試驗，並持續關注相關動向。南韓軍方有關人士表示，北韓是否核試和進行了哪種核試，都有待進一步分析。

南韓軍方已於今天上午9時50分組織並運作國防部及合同參謀本部應對小組，南韓國務總理黃教安也於11時主持國安緊急會議商討對策。1050909

(中央社)