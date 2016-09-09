屏東縣平埔族熟註記 開辦

我要評比

為協助屏東縣平埔族原住民正（復）名，即日起凡設籍於屏東縣民眾，本人或直系血親尊親屬於日據時期戶口調查簿本籍現戶及本籍除戶簿種族欄註記「熟」者，可至戶政事務所申請「熟」註記，供屏東縣政府後續推動正名運動參考。

縣政府今天舉辦記者會，縣長潘孟安表示，在日據時期，日本統治者針對台灣原住民分類為「生」、「熟」、「蕃」、「阿眉」、「高山族」或「高砂族」等，並登載於日據時期戶口調查簿的種族欄；其中「熟」代表意義就是熟蕃，也就是「平埔族」。

潘孟安表示，屏東縣33個鄉鎮市都有平埔族，尤其185線廊道上的萬巒、內埔、滿州群聚很多，屏東縣政府開辦原住民正名，現在開辦平埔族群「熟」註記，是要為平埔族未來被認定為第17族原住民做準備。

潘孟安現場由戶政人員調除戶資料，發現戶籍裡有「熟」註記，內埔鄉中林村前村長潘安全也現場申請「熟」註記證明，他表示，謝謝祖先保佑，身分能夠認定。

民政處表示，有別於其他縣市於戶役政系統註記後被內政部要求撤銷及於戶籍謄本註記造成資料使用機關的誤解，屏東縣政府規劃於戶政資訊系統外獨立系統辦理「熟」註記，並另核發註記證明取代戶籍謄本，且未限定族群，無論是馬卡道族、西拉雅族等平埔族群都可申請註記，未涉「原住民身分法」的身分認定。

民政處表示，「熟」註記屬日據時期種族欄歷史註記事實延續，由民眾主動依意願申請，因未涉原住民身分認定，雖未具實質效力，卻賦予平埔族身分宣示意義，是屏東縣政府重視民意的實踐及推動正名跨出的第一步。1050909

(中央社)