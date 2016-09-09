憂飛安 美航空總署籲機上勿用Note 7
美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，由於電池有起火疑慮，搭乘飛機的旅客不應在機上將他們的三星智慧型手機Galaxy Note 7開機或充電，也勿托運。
路透社報導，根據今天FAA的聲明，「有鑑於最近事件與外界對三星Galaxy Note 7的疑慮升高」，「強烈建議」旅客遵守FAA的指示。
南韓製造商三星上週宣布，由於發現電池可能會起火，回收所有安裝問題電池的Galaxy Note 7。
美國聯合大陸控股公司（United Continental Holdings Inc.）、美國航空集團（American AirlinesGroup Inc.）和達美航空公司（Delta Air Lines Inc）目前未應要求就FAA這項公告置評。
總部位於華府的美國航空運輸協會（Airlines forAmerica）發言人詹寧斯（Vaughn Jennings）表示，該協會正「密切注意此議題的發展狀況」。
「在遵從FAA安全規定與規範方面，有關什麼可以帶上機或托運，個別航空公司自行判斷。」
澳洲航空業者澳洲航空（Qantas）、捷星（Jetstar）與維珍澳洲航空（Virgin Australia）都以起火疑慮為由，禁止旅客在飛航途中使用或為Galaxy Note 7充電。
儘管旅客還是可以把手機帶上飛機，但禁令包含若有可供使用的USB插頭，手機也不能與機上的娛樂系統相連。（譯者：中央社許湘欣）1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。