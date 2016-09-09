憂飛安 美航空總署籲機上勿用Note 7

我要評比

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，由於電池有起火疑慮，搭乘飛機的旅客不應在機上將他們的三星智慧型手機Galaxy Note 7開機或充電，也勿托運。

路透社報導，根據今天FAA的聲明，「有鑑於最近事件與外界對三星Galaxy Note 7的疑慮升高」，「強烈建議」旅客遵守FAA的指示。

南韓製造商三星上週宣布，由於發現電池可能會起火，回收所有安裝問題電池的Galaxy Note 7。

美國聯合大陸控股公司（United Continental Holdings Inc.）、美國航空集團（American AirlinesGroup Inc.）和達美航空公司（Delta Air Lines Inc）目前未應要求就FAA這項公告置評。

總部位於華府的美國航空運輸協會（Airlines forAmerica）發言人詹寧斯（Vaughn Jennings）表示，該協會正「密切注意此議題的發展狀況」。

「在遵從FAA安全規定與規範方面，有關什麼可以帶上機或托運，個別航空公司自行判斷。」

澳洲航空業者澳洲航空（Qantas）、捷星（Jetstar）與維珍澳洲航空（Virgin Australia）都以起火疑慮為由，禁止旅客在飛航途中使用或為Galaxy Note 7充電。

儘管旅客還是可以把手機帶上飛機，但禁令包含若有可供使用的USB插頭，手機也不能與機上的娛樂系統相連。（譯者：中央社許湘欣）1050909

(中央社)