代購嬰兒用品詐財 媽媽痛失奶粉錢
沈姓男子與家族組詐欺團，於網路刊登販賣尿布、奶粉等嬰兒用品文章或訊息詐財，很多媽媽為節省養兒開銷誤入，痛失奶粉錢。
高雄市警察局刑警大隊今天表示，沈男與太太和丈母娘等共7人組詐欺團，利用臉書、LINE成立多個代購嬰兒用品的群組，刊登販賣尿布、奶粉等嬰兒用品文章或訊息，吸引為節省養兒開銷的媽媽訂購。
警方查出，沈男等人佯稱有管道向廠商購得相當便宜的嬰兒用品，宣稱以低於市價、滿額贈、買三送一、抽獎等手法吸引被害人下單並匯款。
警方指出，沈男待被害人下單並匯款後，向被害人表示「產品是以預購方式購買、需等待三至六個月方能出貨」等訊息拖延出貨時間，並以部分出貨方式使被害人誤信交易確實順利進行，還要求有收到貨物的被害人在群組發表收到貨訊息，取信其他被害人。
警方表示，沈男還揚言「一定會公布那些未準時匯款者的姓名，讓其他媽媽知道是誰拖延到大家時間」，迫使被害人在時限內匯款，並於被害人索討貨物時，以廠商無法出貨、另找新廠商等藉口拖延，估算被害人有百餘人，不法所得達千萬元。
偵辦員警說，這個集團害人不淺，被害人都為節省養兒開銷的媽媽，多人抱著襁褓或牽著稚兒前來提告，也有被害媽媽因受騙遭丈夫責罵，或是不敢讓家人知道被騙，有苦難言。集團成員也因分贓不均，反目成仇。
警詢後，全案依加重詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並呼籲其他被害人出面指認。1050909
(中央社)
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