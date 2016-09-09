元大案提非常上訴 顏大和盼有一致見解

針對替元大案提出非常上訴，檢察總長顏大和指出，不是說這個案子有罪、無罪與否，而是最高法院對這類案件的犯罪所得計算，各庭的意見不一致，希望藉由非常上訴取得一致見解。

顏大和指出，會在去年為元大案提非常上訴，主要是針對最高法院各庭間，對於犯罪所得計算意見不一致，倘若犯罪所得超過新台幣1億元，是7年以上有期徒刑；反之，刑度較輕。

顏大和也說，過去與元大案類似的案件中，他認為最高法院有幾個判決，見解似乎不是很一致，而非常上訴的重要功能之一，是要讓法院有一個統一見解，讓未來發生相關案件，可有所遵循，並不是說元大案這個案子有罪或無罪的問題，而是犯罪所得有無超過1億元、該如何計算等；此外，目前尚未收到判決書。1050909

(中央社)