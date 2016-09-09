元大案 最高法院駁回檢察總長非常上訴
元大集團創辦人馬志玲及杜麗莊夫婦因背信案，遭判刑7年4月定讞後，馬志玲因重度失智停止執行，杜女則已發監。檢察總長顏大和認為法院對犯罪所得金額計算有疑義，提出非常上訴，今天遭最高法院駁回。
判決指出，馬志玲等人透過他人，以提供不實資訊給鑑價公司、欺騙獨立董事等方式，轉移股權，將家族持有股權「倒貨」給妻子杜麗莊掌控的元京證，造成元京證損失新台幣上億元。
此外，馬志玲、杜麗莊夫婦另被控完成股權交割後，又安排元京證就結構債、公債或公司債，與馬志玲掌控的投資公司做「低賣高買」等非常規交易，將馬志玲應負擔的損失轉嫁元京證，從中套利數億元。
最高法院在2014年6月依違反證券交易法，判決馬志玲、杜麗莊各7年4月徒刑。顏大和認為本案在犯罪所得金額計算上有疑義，而這會牽涉到刑期長短等問題，所以提出非常上訴，今天遭最高法院駁回。
最高法院表示，元大馬家當初把雷曼兄弟的債券轉移到子公司，金額為4億多元，犯罪所得超過1億元，駁回非常上訴。1050909
(中央社)
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