MLB》麥坎雙響＋菜鳥再見轟 洋基摘5連勝

洋基菜鳥奧斯丁，在9局下轟出再見全壘打，幫助洋基以5比4氣走光芒。（美聯社）

正力拚季後賽外卡席次的紐約洋基，今日主場迎戰光芒，靠著麥坎(Brian McCann)單場響炮，以及菜鳥奧斯丁(Tyler Austin)的一發再見轟，最終洋基就以5比4氣走光芒笑納5連勝，目前在美聯外卡排名僅落後金鶯2場勝差，有望爭取挺進季後賽門票。

今日洋基推出「沙胖」沙巴西亞登板先發，雖然在首局就被凱麥爾(Kevin Kiermaier)掃出右外野的陽春炮，讓光芒先馳得點，但隊友也在下半局靠著連續安打及對方守備失誤，追回2分。

洋基今推出老將沙巴西亞先發，表現卻不理想。（美聯社）

但狀況頻頻的沙胖，在第2局被又小蘇沙(Steven Souza Jr.) 敲出陽春炮丟掉領先優勢，但隊友麥坎此時站出來力挺，先轟出一發右外野的陽春炮，接著在4局下再度開炮，敲出今天個人的第2發全壘打，幫助球隊要回領先。

麥坎今日揮出雙響炮，也是洋基此役贏球的大功臣。（美聯社）

然而，光芒打線也不是「吃素的」，小蘇沙看到麥坎的雙響炮也不禁手癢，在6局下一樣擊出今天個人第2轟，將比數扳平至4比4平手；但關鍵就出現在9局下，洋基菜鳥奧斯丁(Tyler Austin)相中光芒第5任投手E.拉米瑞茲的一顆二縫線快速球，將小白球掃到中右外野的全壘打牆外，這發再見轟讓洋基在9局下戲劇性的以5比4氣走光芒，摘下近期的5連勝。

紐約洋基自8月起打出22勝13敗，原本近5成勝率到目前已達74勝65敗，目前在美聯外卡排名僅落後金鶯2場勝差，因此球隊挺進季後賽又燃起一股希望曙光。

(中時電子報)