北韓核試 陸進入應急狀態

我要評比

一名韓國海軍陸戰隊員9日在首爾火車站，觀看有關北韓核試的新聞報導。（圖/美聯社）

北韓9日8：30左右發生規模5.0的「地震」，據韓聯社報導，韓方初步認為，北韓進行了第5次核試。另一方面，日本內閣官房長官菅義偉說，平壤進行了核試，並指出，「北韓可能再度進行核試」。

而據央視報導，由於中國延吉市震感明顯，中國環境保護部國家核安全局8：35已啟動應急預案，進入二級應急響應狀態。目前東北三省和山東輻射環境自動監測站運行正常，東北邊境已開展輻射應急監測。

不過，央視也指出，人在屋內雖能明顯感到傢俱晃動，但持續時間很短，也未見大規模人群疏散。

韓國官員指出，這是北韓今年1月6日進行第4次核試以來，時隔8個多月再度進行核試。他說，這次核試爆炸威力相當10千噸，是北韓歷次核試中規模最大的一次。

韓國除了與日本成立負責收集和分析北韓地震資訊的指揮部，也宣布，計畫召開國家安全保障會議緊急會議。

韓國政府消息人士表示，9日是北韓的國慶日，這次很可能是北韓為了慶祝所進行的核試，同時也藉機展示軍力。

平壤先前進行核試與彈道飛彈試驗後，國際加強制裁北韓，但制裁並沒有影響平壤成為核武國家的決心。

有分析指出，北京身為平壤的緊密盟友，不斷反對北韓核試，但中國為了自身安全考量，並不希望採取可能導致北韓動盪的措施。

北韓勞動党委員長金正恩3月曾下令，要儘快試爆核彈頭，並試射可攜帶多型核彈頭的彈道飛彈。接著北韓不斷試射彈道飛彈，但並未試爆核彈頭。因此，外界一直猜測，北韓可能以引爆小型化核彈頭的方式，強行進行第5次核試驗。

(中時電子報)