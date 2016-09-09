產業特殊需求類科 學雜費政府埋單

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教育部今天表示，105學年度產業特殊需求類科，新增「軌道車輛科」和「陶瓷工程科」，就讀學生3年都免繳學費和雜費，由政府埋單。

台灣許多產業長期缺乏人才，青年就業意願低，導致技術傳承困難，業者也難以轉型。因此教育部於民國92年開始，選出產業特殊需求類科加強補助，就讀學生可免學費，後來政府推出高職免學費政策，特殊需求類科則是加碼補助雜費，等於3年學雜費都免。

教育部日前修正「補助高級中等學校產業特殊需求類科要點」，新增2科，成為9群、23科。承辦人員指出，新增的2科目前都各只有一間學校有開，「軌道車輛科」只有桃園清華高中，「陶瓷工程科」則只在新北鶯歌高職。

軌道車輛科的目標是培養軌道修護基礎人才，未來就業目標包括台鐵、捷運、高鐵等。清華高中鄰近台鐵楊梅富岡機廠，周遭有密集的軌道車輛產業群聚。

同樣佔有地利之便的鶯歌高職，設有全國唯一的陶瓷工程科。校內有專屬陶工實習大樓，拉坏室、窯燒室等一應俱全，專門培養陶藝人才。

教育部承辦人員表示，學子就讀產業特殊需求類科，學雜費都由政府埋單，比讀一般高職類科，每學期可多省下新台幣1390元至3365元（依公私立、類別有所不同）。相關資訊和群科名單，可參考教育部網站。1050909

(中央社)