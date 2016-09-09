北韓疑核試 朴槿惠：金正恩瘋狂魯莽

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北韓過去核試場址附近又偵測到地震活動，疑似再度進行核試。南韓總統朴槿惠今天譴責北韓核試「瘋狂魯莽」、「自我毀滅」，明顯違反聯合國安全理事會決議，直接挑戰國際社會。

路透社報導，朴槿惠辦公室引述她說，北韓第5次核試證明其領導人金正恩「瘋狂魯莽」，完全漠視全球希望他放棄追求核武的呼籲。

法新社報導，朴槿惠聲明，窮愁潦倒的北韓今天上午進行第5次核試，這是對國際社會的「重大挑戰」。

聲明提到：「金正恩政權再次核試只會招致更多制裁和孤立，這樣的挑釁將加速其走向自我毀滅。」

朴槿惠說，南韓軍方估計，今天的核試是北韓歷來威力最大核試，證明金正恩不顧全球批評，執意發展核武。

路透社報導，南韓「聯合新聞通訊社」（Yonhap News Agency）引述南韓外交部說，將就安理會制裁北韓展開外交努力。（譯者：中央社何宏儒）1050909

(中央社)