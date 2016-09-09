行車糾紛毆同窗 原因竟是變胖認不出

淡水警方今天表示，日前有吳姓男子開車因按喇叭惹對方不滿，對方找2人助陣，吳男雖認出2人是國中同學並求救，仍遭痛毆，原因是被害人變胖了，同學認不出。

警方調查，21歲的吳姓男子6日凌晨開車行經淡水新民街，發現前方一輛機車行駛在馬路中央，他輕按一聲喇叭後超車，沒想到引起對方不滿，機車騎士一路尾隨追上前將車攔下。

吳男下車道歉，但對方仍找來21歲的廖姓及葉姓男子助陣，二人到場就拿起安全帽朝吳姓男子頭部及身上猛K，造成男子頭部及手部瘀青及挫傷。

吳男雖認出助勢打人的是他國中同學，原本以為有救了，沒想到還是被痛毆，事後立刻到警局報案，淡水警分局偵查隊昨晚找到對方3人。

涉嫌打人的廖姓及葉姓男子到了警局仍有說有笑，他們說，因為對方變胖了才會不認得，朱男否認打人，訊後，警方今天將3人依傷害罪嫌移送法辦。

淡水警分局呼籲，開車遇到行車糾紛最好能將車門緊鎖，不要下車，同時要立刻報警或尋求最近的警察機關求助。1050909

(中央社)