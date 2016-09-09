尼加拉瓜自貿區營運再度回溫

根據官方統計，今年上半年，尼加拉瓜自由貿易區的出口實績達到12億8880萬美元，比去年同期成長的業績11億4470萬美元，成長了12.5%。

尼加拉瓜與美國曾簽訂關稅優惠協定，允許尼國企業使用非中美洲自由貿易協定（CAFTA）成員國生產的原物料，加工製造成衣銷美。

2014年是這項協定生效的最後1年，因此去年尼加拉瓜自由貿易區的營運大受影響，加工出口額大幅減少，尼國政府和企業界希望今年加工出口紡織業能再創佳績，恢復2014年前的榮景。

此外，尼加拉瓜中央銀行公布自由貿易區國家委員會提供的數據顯示，在關稅優惠協定失效後，自由貿易區內的就業人數也從2014年12月的11萬71人，減少為2015年4月的10萬5093人。但截至今年6月又回增至11萬1872人。1050909

(中央社)