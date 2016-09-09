福原愛情牽江宏傑 IOC日語推特報婚訊
日本桌球天后福原愛嫁給台灣桌球王子江宏傑的喜訊，上了國際奧林匹克委員會（IOC）官方日語推特。傳福原愛擬返鄉在宮城縣對鄉親公開她在里約奧運所獲的銅牌，並分享婚訊。
「日刊體育報」報導，27歲的福原愛考慮向宮城縣的鄉親公開她在里約奧運桌球女子團體賽獲得的銅牌，她還計畫開設桌球教室，招生對象以國中小學生為主。返鄉行程還在安排，可能是10月以後。
報導說，本月上旬，福原愛與同樣出賽里約奧運的台灣的國家代表隊桌球選手、27歲的江宏傑結婚，她返鄉時可能是向鄉親報告婚訊的好機會。
福原愛與江宏傑結婚的喜訊，國際奧林匹克委員會（IOC）官方日語推特也報告此事，並上傳倆人的照片，文中寫著：「又有奧運佳偶誕生」，婚訊已傳至世界。
日刊體育報說，福原愛將帶著「桌球女團銅牌」及「婚訊」這兩大伴手禮歡樂返鄉。宮城縣的桌球相關人士表示，正在規劃，可能10月7日在東京舉行的「里約奧運暨帕運奪牌選手遊行」結束後，安排與鄉親交流的活動。
福原愛在里約奧運後曾說：「想早日讓東北的民眾看到獎牌，也想造訪發生震災的熊本等地。」
日媒報導，福原愛昨天的部落格以「帕運！！！」為題指出，巴西時間8日起，帕運桌球比賽將登場，願日本選手能有好表現。
她在部落格中沒言及結婚，看來是以為帕運加油為優先考量，她可能會在帕運落幕後，才會對外宣布結婚一事。但她部落格的留言欄中，有很多人寫下祝福的話語。日本桌球協會也接獲祝福的電話。8日成了世界祝福「愛醬結婚」的一天。1050909
(中央社)
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