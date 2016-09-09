8月尼加拉瓜物價指數呈下滑

我要評比

尼加拉瓜中央銀行今天表示，今年8月尼國的消費者物價指數下滑了0.36%，使得今年前8個月的通貨膨脹累積為2.03%。

根據央行分析，物價指數下滑主要是受到食物及非酒精類飲料、休閒文娛活動、照護及水電瓦斯等服務價格下跌所致。

另一方面，傢俱、家用品等商品價格卻平均上漲了0.72%。

央行指出，過去12個月，尼加拉瓜的通膨率為3.75%，比去年8月時累積的年通膨率高出了一個百分點。1050909

(中央社)