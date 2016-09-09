帕運李凱琳無緣獎牌 教練：心理不夠強
中華隊柔道女將李凱琳在帕運遭對手逆轉，吞敗後無緣獎牌，賽後教練侯碧燕直言，李凱琳技術、體力上都不輸人，這次是輸在心理不夠強壯。
曾在2102倫敦帕運獲得銀牌的李凱琳在柔道女子48公斤級的賽事不敵土耳其女將塔辛（Ecem Tasin），未能搶下銅牌。
這場比賽開賽後，李凱琳靠著1次有效先拿下分數，之後即便對手嘗試將她壓制在地，但在她極力抵抗之下仍力保不失。
之後李凱琳再靠1次有效拿下分數，取得2比0領先，但她的攻勢卻在此時開始陷入被動，場邊的侯碧燕連忙大聲鼓勵李凱琳「要有信心」。
可惜李凱琳在比賽後段不敵對手攻勢，即便教練下達「強攻」指令，最終仍吞敗而無緣獎牌。
侯碧燕表示，李凱琳在技術和體力上都不會輸，但是心理不夠強壯，是輸掉比賽的關鍵，尤其她在先得分後握有優勢，只要維持信心就有機會獲勝，後來被對手拿下分數，問題就在心理不夠強壯，才被對方反摔。
侯碧燕說，比賽就是對訓練作驗收，這次比賽後就知道優、缺點在哪裡，回去後就「砍掉重練」，畢竟輸了就是輸了，沒什麼藉口。
李凱琳表示，比賽進行到後段腦袋已經有點空白，所以她對自己的表現也沒有很滿意，尤其她在倫敦帕運獲得銀牌後，就不斷告訴自己要好好準備里約帕運，這次她的狀況比4年前好，身體也沒有受傷的問題，她也不知道自己怎麼會這樣，比賽後只覺得對不起自己的家人、朋友、陪練員。
談到此刻的心情，李凱琳沮喪得說，感覺這4年好像白白浪費掉一樣，明明就很想贏，可是結果竟然是這樣，比賽完當下一時沒有辦法接受，才會落淚。
對於接下來的目標，李凱琳說，她希望自己在2020東京帕運不要重蹈覆轍，並能突破這次比賽的成績。1050909
(中央社)
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