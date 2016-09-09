李俊俋：前政府58官員自解禁赴中年限
民主進步黨籍立法委員李俊俋今天表示，兩岸人民關係條例規定，政務人員、直轄市長等離職3年內前往中國須申請，卻有58名前政府卸任官員「自我解禁」縮短管制年限。
李俊俋上午在社群網站臉書（Facebook）發文表示，台灣地區與大陸地區人民關係條例兩岸人民關係條例規定，政務人員、直轄市長或涉機密業務人員，離職3年內前往中國須向原服務職機關提申請，「原服務機關、委託機關或受託團體、機構得依其所涉及國家機密及業務性質增減之」，但許多前政府官員循但書巧門，自行將管制年限由3年改為3個月、6個月不等。
他說，6月已公布58名「自我解禁」名單，包括前台中市長胡志強、前台北市長郝龍斌與前文化部長洪孟(啟)等，當時他要求行政院大陸委員會全面清查這些人員前往中國情形，希望這些退職首長們自重，當中也有將任北京故宮顧問的前國立故宮博物院長馮明珠，卸任3個多月就急赴北京故宮當顧問，是不是違反公務員服務法旋轉門規定？
李俊俋表示，「請大家好好關心他們的動向」。該處理的就要處理，「立院開議走著瞧」。1050909
(中央社)
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