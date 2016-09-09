續留傑尼斯可望當董事 木村拓哉退休還能賺這麼多！
日本傑尼斯天團「SMAP」宣告年底正式解散，跟「4minute」的狀況一樣，團內僅「王牌」續約，木村拓哉因此被傳是造成團隊解體的主因，承擔莫大壓力，而有媒體分析為何天王不跟其他人同調的理由，認為除了公司操作事業得宜外，盛傳老東家傑尼斯開出「優退」條件來慰留他，讓木村拓哉日後升格董事，坐領高薪。
傑尼斯公司推出偶像行之有年，據《週刊女性PRIME》報導，近藤真彥、東山紀之等前朝偶像大老，如今工作邀約雖少，但荷包仍飽飽，因為東家讓他們兼任董事身分，而媒體認為，木村也將照這個模式進行，而傑尼斯當今社長強尼喜多川及副社長瑪麗喜多川，年收入約8億日幣(約2.5億台幣)，還有跑車、私人飛機代步，福利多多。
據悉，傑尼斯高層董事年薪3000多萬台幣，一般董事也有1200萬，即便這價錢比不上木村拓哉的片酬及代言費等，但不必扛收視、票房壓力，也不用擔心輿論，又能安穩優渥地過平靜的生活，畢竟難當一輩子偶像，對於藝人來說，這樣的條件確實吸引人，但木村是否因為這樣才續約，則不得而知。
(中時電子報)
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