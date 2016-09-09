蔡辰威開炮 呼籲運動單項協會理事長全辭職
里約奧運中華代表團發生謝淑薇退賽與戴資穎球鞋的爭議事件，引發外界對於各單項運動協會的重炮批評。中華田徑協會理事長蔡辰威日前在line群組中呼籲所有單項協會理事長全部辭職，讓體育署長何卓飛9日上午緊急召開記者會，表示體育事務的改革勢在必行，但也必須妥慎處理，以免傷害一些真正對體育做出貢獻的人士。
何卓飛表示，看到蔡辰威的訊息令他感觸很深，體育事務必須朝全民共同參與的方向努力，但也不可以一竿子打翻一船人，他認為大部分單項協會理事長都是對體育界付出財力、勞力，希望做出最大的貢獻，應該予以肯定。而媒體、名嘴、網民有一些沒有事實根據、不明就裡的批判，的確會令人心灰意冷。
何卓飛認為，這次奧運確實呈現了一些單項協會的問題，因為時代的轉變，各單項協會的運作也不能只依循舊有的規範，應做必要的改革，體育署也針對全國性運動團體組織運作效能提出改革方案，提出「組織開放化」、「營運專業化」、「財務透明化」、「績效考核客觀化」等四大方向。
以組織開放化為例，體育署也將推動修正「國民體育法」，將體育團體法納入國民體育法成為專章，以「團體會員」取代目前人民團體法中的「個人會員」，杜絕「人頭會員」的弊端。
何卓飛強調，改革是針對不健全的單項協會，而不是這些對體育有卓越貢獻的人士。就他認為，很多協會理事長都支持團體會員制度，修法是替大家解套。
蔡辰威是前中華奧會主席，目前擔任田協理事長，里約奧運以來的風風雨雨，讓熱心體育事務的他十分灰心，7日在line群組中呼籲全台理事長全部辭職，幹事部保持運作，短期內把財務報表交出自清，靜待政府處置，他也要辭去全部體育界的職務。何卓飛則希望蔡辰威留在體壇繼續打拚。
(中時電子報)
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