歡慶中秋 劍湖山推烤肉趴

我要評比

劍湖山世界內的LED玫瑰花海浪漫燦爛。（許素惠攝）

劍湖山世界中秋四天連假盛大舉辦露天夜光烤肉趴，特別準備快樂豬、口湖鯛魚等雲林在地新鮮食材，變化出上百種以上口味供遊客購買品嘗。現場更規畫中秋特別抓寶活動，獲勝者就有機會把皮卡丘帶回家。

9/15-9/18連假並祭出購票好康優惠，白天團圓價四人同行一人免費，再送哈根達斯。午後號召萬人集柚，只要下午兩點帶柚子到現場購票就享199元優惠價，而且水陸設施全面開放，一票雙享。

(中時)