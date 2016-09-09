勞動部：28日勞工可放假

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勞動部今天受訪表示，目前看起來，28日前勞動基準法部分條文修正修法草案（攸關1例1休）無法三讀通過且經總統公告實施，28日孔子誕辰紀念日勞工可以放假。

勞動部說，雇主須依勞基法給薪，如果勞工當天加班則需加倍發給工資。不過，如果經勞資協商，當天休假與其他工作日對調，不用加倍發給薪資。

28日到底有沒有放假，是許多勞工共同疑問，紛紛到勞動部社群網站臉書（facebook）與民意信箱留言詢問。1050909

(中央社)