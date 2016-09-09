葉樹姍出席首爾電視劇大賞 影視交流

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台灣大愛電視台副執行長兼廣電媒體總監葉樹姍利用應邀出席2016首爾電視劇大賞頒獎典禮機會，率同新聞部副理歐宏瑜等拜訪了韓國的姊妹台等，進行台韓影視交流。

在台灣女婿「韓國中華教育交流中心」執行長朴東燮陪同下，葉樹姍一行先後拜會了韓國KBS Art Center社長徐廷壽、EBS教育電視台社長禹鐘範及佛教電視台社長具本逸，就加強台韓影視合作廣泛交換意見。

8日晚間在KBS大廳舉行的2016首爾電視劇大賞頒獎典禮後酒會上，葉樹姍還遇到美國駐韓大使李模楷。

李模楷應邀在2016首爾電視劇大賞頒獎典禮上，向韓劇「太陽的後裔」和「獄中花」分別頒贈「韓流最優秀電視劇獎」和「韓流優秀電視劇獎」。1050909

(中央社)