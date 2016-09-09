消防員抗議捕蜂捉蛇 政院：內政部評估

消防員工作權益促進會今天赴行政院，抗議「捕蜂捉蛇權責不清」需冒著被叮被截肢風險，要求召開勤務協調會，對此行政院代表指出會請內政部研議評估。

消防員工作權益促進會上午齊聚行政院，高喊「捕蜂捉蛇權責不清」、「農委會草菅人命，行政院坐視不理」口號，要求中央政府重視基層消防員冒著被咬、被叮甚至要截肢的風險，去執行非消防業務的現況。

促進會秘書長鄭雅菱指出，近年來記錄在案的為民服務傷害已有3名警義消殉職，10名輕重傷（其中1名手指截肢），1名民眾因轄區消防員被派去救貓狗而延誤就醫死亡。這些甚至只是冰山一角，有更多消防員與民眾因此傷亡卻未能上報。

而促進會理事王炤程表示，日前，彰化消防隊員在捕捉眼鏡蛇的過程中遭咬傷手指，打了28支血清，為保命被迫放棄寶貴手指；他沉痛表示，捕蜂捉蛇並非消防業務，是不是都要發生意外之後，長官才願意移撥業務？

現場也有消防員代表吐露心聲，在養成訓練中從來沒有學習過「如何抓蛇與捕蜂」，大家並不懂蛇與蜂的種類與習性，「長官發了捕蛇夾、麻布袋、捕蜂裝下來，我們就得硬著頭皮上。」

促進會在現場演出捕蜂捉蛇受傷，以及把道具蛇丟進行政院等行動劇後，提出兩點訴求：要求補足消防隊、農業局人力，讓捕蜂蛇抓動物勤務確實回歸農業局，其次行政院召開勤務專責協調會，並開放基層消防員參與。

今天出面接受陳情的行政院內政衛福勞動處參議方德勝表示，聽到消防員的心聲了，後續內政部會去評估，促進會成員追問行政院是否承諾會召開協調會，他說會請內政部去研議評估。

而內政部的代表則說，昨天消防署已經前往農委會溝通，希望農委會能協調地方政府把相關工作落實到由農業局或動保單位處理，後續會繼續協調。1050909

(中央社)