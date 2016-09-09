侵占保費近20萬 保險員遭起訴

某保險公司朱姓前女業務專員，疑因經濟困難起貪念，4度向保戶代收保費後未將全額繳回，侵吞新台幣近20萬元。台北地檢署今天偵結，依業務侵占、詐欺罪嫌起訴朱女。

檢方調查，整起案件發生在民國100年至103年10月間，朱女在富邦人壽擔任業務專員，3度向李姓保戶收取保費後，僅將部分保費繳回公司，3年多來共私吞13萬3682元。朱女離開富邦人壽後，在104年6月向不知情的劉姓保戶代收保費，劉姓保戶交付5萬給她。

李姓和劉姓保戶事後收到富邦人壽詢問保費相關事宜，朱女侵占保費的事情才曝光，而她在檢察官傳喚下出庭並坦承犯行，宣稱自己經濟困難，把侵占的保費拿去還債。

檢察官調查後認為朱女涉嫌業務侵占、詐欺，將她起訴，二罪犯意各別，行為互殊，建請法院分論併罰。1050909

(中央社)