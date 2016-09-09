興大與友達結盟 提供學生實習及獎學金

我要評比

友達光電與大學合作培植光電科技產業優秀人才，9日由興大校長薛富盛（左）與友達光電人資總部副總經理古秀華（右）代表簽約，未來雙方將展開交流合作。中央社記者郝雪卿攝 105年9月9日

中興大學與友達光電今天簽約，未來友達將提供產學研究計畫、短中長期實習制度、實習工廠、碩博士獎學金、產業講座與交流、產學共享資源等。

友達光電與大學合作培植光電科技產業優秀人才，上午由興大校長薛富盛與友達光電人資總部副總經理古秀華代表簽約，未來雙方將展開交流合作，包括研發交流、業師到校分享、學生到友達實習等。

中興大學是友達在中部地區第1所結盟的大學，古秀華表示，透過學校的推薦，友達將提供碩士生每人新台幣30萬元、博士生80萬元的獎學金，並到友達實習，讓學生在理論與實務都能兼顧，縮短學用落差。

薛富盛指出，這次簽約內容包含5大面向展開合作，未來雙方合作關係將更為深化，有效整合理論專業與實務經驗，凝聚產學研發能量，藉由產學研究計畫、講座交流、開放實習工廠、實習計畫等，為台灣光電產業厚植競爭力。

除了提供碩、博士生獎學金外，古秀華說，友達光電今年首度針對結盟大學招募長期實習生，並開放全台首座液晶面板實習工廠，實習期間友達將提供不錯的實習津貼、免費宿舍、交通接駁及勞健保福利，表現優異者更可獲得優先正式聘用資格。1050909

(中央社)