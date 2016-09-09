興大與友達結盟 提供學生實習及獎學金
中興大學與友達光電今天簽約，未來友達將提供產學研究計畫、短中長期實習制度、實習工廠、碩博士獎學金、產業講座與交流、產學共享資源等。
友達光電與大學合作培植光電科技產業優秀人才，上午由興大校長薛富盛與友達光電人資總部副總經理古秀華代表簽約，未來雙方將展開交流合作，包括研發交流、業師到校分享、學生到友達實習等。
中興大學是友達在中部地區第1所結盟的大學，古秀華表示，透過學校的推薦，友達將提供碩士生每人新台幣30萬元、博士生80萬元的獎學金，並到友達實習，讓學生在理論與實務都能兼顧，縮短學用落差。
薛富盛指出，這次簽約內容包含5大面向展開合作，未來雙方合作關係將更為深化，有效整合理論專業與實務經驗，凝聚產學研發能量，藉由產學研究計畫、講座交流、開放實習工廠、實習計畫等，為台灣光電產業厚植競爭力。
除了提供碩、博士生獎學金外，古秀華說，友達光電今年首度針對結盟大學招募長期實習生，並開放全台首座液晶面板實習工廠，實習期間友達將提供不錯的實習津貼、免費宿舍、交通接駁及勞健保福利，表現優異者更可獲得優先正式聘用資格。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。