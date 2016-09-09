北韓官媒證實進行第五次核試

新華社9日報導，朝鮮中央電視台表示，9日上午成功進行核試爆。

韓軍聯合參謀本部消息指出，北韓當天上午發生5.0級「人為因素」造成的地震。大陸環境保護部（國家核安全局）上午8時35分啟動應急預案，進入二級應急響應狀態；日本除提出強烈抗議，並緊急召開國安會議。

大陸新華社指此舉違反了聯合國安理會相關決議，與朝鮮半島無核化目標背道而馳，給本已複雜微妙的地區安全局勢增添新的變數，無益於東北亞的和平穩定。

(旺報)