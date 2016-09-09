南投水里砂石車翻落濁水溪 司機送醫所幸輕傷

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砂石車翻落便橋，所幸司機員僅受輕傷。（沈揮勝翻攝）

南投縣水里鄉砂石車疏濬便道，今天近午發生砂石車翻落濁水溪事故，52歲洪姓司機開著滿載的砂石車，由上游往下游行駛，11點20分在水里商工附近堤外便橋過溪時，不慎滑落2、3公尺深的行水區，所幸只受擦挫傷，送竹山秀傳醫院觀察中。

(中時)