藥物濫用染愛滋機率增 紅絲帶講座為志工充電
近年靜脈注射藥癮者感染愛滋病毒人數上升，據104年衛生福利部藥物濫用年報資料顯示，國內通報藥物濫用個案共計24,545人次，有用藥年輕化的趨勢。有鑑於此，紅絲帶基金會與高雄市衛生局合辦105年俱樂部藥物濫用暨毒品防治教育訓練，今（9）日於高雄市政府衛生局舉行，期盼提昇來自不同愛滋領域的從業人員專業資訊。
隨著網路、通訊軟體發展，毒品、性愛等話題易於網路世界中傳播，進而誘使年輕人使用毒品，沒有控制力的人更容易藉由轟趴、藥趴、性愛趴所衍生出俱樂部藥物濫用問題。紅絲帶基金會與高雄市政府衛生局、高雄市毒品危害防制中心及中山醫學大學今日於高雄市政府衛生局舉辦「毒品不防治，愛滋難控制」教育訓練，提升第一線愛滋相關工作人員對於現行俱樂部藥物的認識。
衛福部疾病管制署資料顯示，我國通報愛滋感染者已於去年突破3萬人，去年新通報感染者高達2,327人，超過9成因性行為感染愛滋，4成皆為25至34歲的青年。2012年至2015年，15歲至24歲的愛滋病患人數分別為686人、664人、658人與662人，這些染愛滋病的青年中，51.3％在北區，33.6％在南區，其中88.5％在六都。
衛福部疾病管制署高屏區管制中心劉碧隆主任表示，近年來濫用藥物的型態有轉向所謂的「俱樂部用藥的趨勢」，以搖頭丸、大麻、K他命及安非他命等為最常伴隨性行為使用之藥物，為降低年輕人感染率，希望防治及宣導藥物濫用的問題，能讓更多民眾認識與了解。
此次教育訓練特邀蘇悅中組長、黎士鳴心理師、楊士隆教授及顧文瑋醫師，分別從「專業介入」、「重點族群」、「心理問題」及「疾病問題」層面深入探討；此外，也邀請匿名藥癮者現身探討轟趴中的用藥文化。
劉碧隆說道，期盼此次的課程使夠藉由各專家的經驗分享，讓與會的各學員能夠了解目前所流行的毒品特性及愛滋疾病與毒品間關連性達到宣導防治效能，進一步遏止愛滋感染人數上升。
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(中時電子報)
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