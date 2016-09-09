運動協會改革 將納選手代表
體育署長何卓飛在今天九九體育節召開記者會，指出未來體育事務改革的四大方向，其中在「營運專業化」部分，各運動單項協會內的選訓、教練、裁判及紀律委員會均牽涉選手權益，將設置「選手代表」，也將建立申訴與仲裁機制。
里約奧運中華代表團爆發謝淑薇退賽與戴資穎球鞋的爭議事件，也讓外界注意到選手欠缺發聲管道與救濟程序。何卓飛指出，未來建議由國家訓練中心推派選手代表，參與單項協會的內部委員會運作，替選手發聲。
為了保障選手或教練的權益，除了建立內部申訴或申覆制度，也要有外部的仲裁小組，在內部申訴無效時給予救濟管道。
何卓飛指出，日本有外部仲裁小組，來處理所有體育運動的爭議事件，包括選手、教練的禁賽紛爭，中國大陸也比照日本模式，歐美則在奧會底下設仲裁小組。至於台灣要採取何種模式，可以在10日召開「體育運動發展論壇」中討論。
(中時電子報)
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