杜特蒂出席峰會表現 外長評8.5分
菲律賓總統杜特蒂出席東協峰會，雖然鬧出風風雨雨，但菲國外交部長雅賽（Perfecto Yasay Jr.）仍給他打了8.5/10的評分。
東協峰會昨天閉幕，杜特蒂隨即轉往印尼訪問，菲國媒體報導，隨行的雅賽在雅加達受訪時形容，杜特蒂在國際舞台上表現「卓越傑出」，在滿分為10的情況下，他給杜特蒂8.5分。
雅賽說，「我們此行在諸多議題上明確表達立場，特別是在掃毒及反罪方面。」
他並稱，與會的日本、新加坡及中國領導人，都對杜特蒂的表現留下良好印象。
第28屆、29屆東南亞國家協會領袖峰會暨相關峰會3日至8日在寮國首都永珍召開，杜特蒂率領30人代表團與會，這也是地方官出身的杜特蒂，首次以總統身份出席國際會議。
然而，他在出發前假納卯市召開的記者會上，即為人權議題出言羞辱美國總統歐巴馬，導致白宮取消2人原訂召開的雙邊會談。
媒體報導，在昨天舉行的東亞峰會上，杜特蒂上台演講時就他對人權立場的看法脫稿講了大約5分鐘，在包括歐巴馬在內18國領導人面前，拿出百年老照片，指控美國軍人屠殺菲國原住民。
會議結束，歐巴馬曾與各國領導人握手，獨缺杜特蒂。雅賽向菲國媒體證實此事，但稱這是因為杜特蒂為趕時間與俄國領導人舉行雙邊會談，而先行離開了會場。
在菲律賓國內，前外交部長羅沙里歐表示，白宮取消歐杜會，使得杜特蒂損失了強化菲美關係以及促進雙邊合作的潛在機會。
媒體也報導，杜特蒂沒有出席東協-美國峰會以及東協聯合國峰會。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。