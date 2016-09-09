杜特蒂出席峰會表現 外長評8.5分

菲律賓總統杜特蒂出席東協峰會，雖然鬧出風風雨雨，但菲國外交部長雅賽（Perfecto Yasay Jr.）仍給他打了8.5/10的評分。

東協峰會昨天閉幕，杜特蒂隨即轉往印尼訪問，菲國媒體報導，隨行的雅賽在雅加達受訪時形容，杜特蒂在國際舞台上表現「卓越傑出」，在滿分為10的情況下，他給杜特蒂8.5分。

雅賽說，「我們此行在諸多議題上明確表達立場，特別是在掃毒及反罪方面。」

他並稱，與會的日本、新加坡及中國領導人，都對杜特蒂的表現留下良好印象。

第28屆、29屆東南亞國家協會領袖峰會暨相關峰會3日至8日在寮國首都永珍召開，杜特蒂率領30人代表團與會，這也是地方官出身的杜特蒂，首次以總統身份出席國際會議。

然而，他在出發前假納卯市召開的記者會上，即為人權議題出言羞辱美國總統歐巴馬，導致白宮取消2人原訂召開的雙邊會談。

媒體報導，在昨天舉行的東亞峰會上，杜特蒂上台演講時就他對人權立場的看法脫稿講了大約5分鐘，在包括歐巴馬在內18國領導人面前，拿出百年老照片，指控美國軍人屠殺菲國原住民。

會議結束，歐巴馬曾與各國領導人握手，獨缺杜特蒂。雅賽向菲國媒體證實此事，但稱這是因為杜特蒂為趕時間與俄國領導人舉行雙邊會談，而先行離開了會場。

在菲律賓國內，前外交部長羅沙里歐表示，白宮取消歐杜會，使得杜特蒂損失了強化菲美關係以及促進雙邊合作的潛在機會。

媒體也報導，杜特蒂沒有出席東協-美國峰會以及東協聯合國峰會。1050909

(中央社)