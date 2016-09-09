何卓飛：蔡辰威號召單項協會理事長辭職

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教育部體育署長何卓飛今天說，中華奧林匹克委員會榮譽主席、中華民國田徑協會理事長蔡辰威擬號召所有單項協會理事長辭職。

據了解，由於里約奧林匹克運動會期間各單項協會紛擾不斷，蔡辰威乾脆號召所有單項協會理事長辭職，何卓飛得知後感到震撼。

何卓飛說，蔡辰威也有口達表達辭田協理事長意願，但大部分單項協會理事長盡心盡力，希望為體育界貢獻，他深感謝意，允諾將改革國內體育組織。1050909

(中央社)