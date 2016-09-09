中平國中老舊校舍 中市近6千萬重建

我要評比

已有35年歷史的台中市太平區中平國中實踐樓，九二一大地震後，耐震度評估有安全疑慮。台中市教育局為此投入拆除重建經費新台幣5841萬元，今天舉行動土典禮。

台中市長林佳龍今天出席動土典禮時表示，台中市政府非常重視教育，在軟硬體方面投資相當多資源，日前更獲得「親子天下」教育力大調查第一名肯定。

林佳龍指出，在硬體方面，市府計畫投入8年50億元改建老舊校舍，再加上由台中市副市長升任的教育部長潘文忠也重視台中經驗，未來預計投入3年180億元改建，讓台中市政府在推動政策更安心。

此外，台中市已與教育部協調，明年1月1日起國立高中職改隸台中市，從此教育政策的推動將是「一市一制」，不會「一市多制」。台中市編列明年教育預算485億元，占總預算38%，淨成長46億，加上推動12年國教均優質化的預算5年50億元、老舊校舍改建計畫8年50億元，相信能成為教育有力後盾。

中平國中目前有34班826名學生，校內的實踐樓自民國70年創校興建至今已有35年歷史，又受九二一大地震影響，耐震係數低於0.5，經評估有安全疑慮，教育局決定投入5841萬元改建。

教育局表示，改建工期預計400個工作天，完成後可提供12間教室，包括普通教室、資訊教室和與社區共用圖書館，提供師生更優質的教學環境。1050909

(中央社)