陸客南韓炸雞店吃泡麵 露刺青自稱流氓

5名陸客到南韓炸雞店用餐，雖然店家公告禁帶外食，但陸客們仍大啖自己帶的泡麵。遭來自台灣的女店員勸阻時，陸客們罵人之後露出身上刺青自稱流氓並作勢打人，最終遭到警方拘捕。

香港經濟日報網站報導，這名在南韓炸雞店工作的台灣人在社交網站貼文說，5名陸客到餐廳用餐，先以小孩子餓為由，泡一碗麵給小孩吃，店員體諒是小孩子，因此允許他們吃自帶食物。

沒想到這批陸客接著以炸雞店沒有提供飯麵類為由，又跑去多買了3碗泡麵並開始吃。經勸阻後，他們一度把泡麵收起來，但過沒久，這批陸客仍拿另外2碗泡麵出來吃。

一名大陸店員見狀上前制止卻被罵哭，接著台灣店員再前往制止，此時陸客竟亮出身上的刺青自稱流氓，並說因為罹患糖尿病，在吃藥前要吃飯。

台灣店員收走其中1碗泡麵，陸客接著咆哮，衝突就此展開。陸客先是追趕女服務生，並作勢衝進店家的廚房，誓言要女服務生出來道歉，一度想打人。

報導稱，直到店家報警，警察調閱監視器後，這群人才收起囂張的氣焰想和解，這些人最後都被拘留並限制出境。

報導指出，炸雞店官網表示，南韓大部分店家都禁帶外食，但怕大家看不懂韓文，所以請會說中文的服務人員告知。網友紛紛表示，「服務業根本辛苦啊」，但也有人說，「不要挑起對立」。1050909

(中央社)