陸客南韓炸雞店吃泡麵 露刺青自稱流氓
5名陸客到南韓炸雞店用餐，雖然店家公告禁帶外食，但陸客們仍大啖自己帶的泡麵。遭來自台灣的女店員勸阻時，陸客們罵人之後露出身上刺青自稱流氓並作勢打人，最終遭到警方拘捕。
香港經濟日報網站報導，這名在南韓炸雞店工作的台灣人在社交網站貼文說，5名陸客到餐廳用餐，先以小孩子餓為由，泡一碗麵給小孩吃，店員體諒是小孩子，因此允許他們吃自帶食物。
沒想到這批陸客接著以炸雞店沒有提供飯麵類為由，又跑去多買了3碗泡麵並開始吃。經勸阻後，他們一度把泡麵收起來，但過沒久，這批陸客仍拿另外2碗泡麵出來吃。
一名大陸店員見狀上前制止卻被罵哭，接著台灣店員再前往制止，此時陸客竟亮出身上的刺青自稱流氓，並說因為罹患糖尿病，在吃藥前要吃飯。
台灣店員收走其中1碗泡麵，陸客接著咆哮，衝突就此展開。陸客先是追趕女服務生，並作勢衝進店家的廚房，誓言要女服務生出來道歉，一度想打人。
報導稱，直到店家報警，警察調閱監視器後，這群人才收起囂張的氣焰想和解，這些人最後都被拘留並限制出境。
報導指出，炸雞店官網表示，南韓大部分店家都禁帶外食，但怕大家看不懂韓文，所以請會說中文的服務人員告知。網友紛紛表示，「服務業根本辛苦啊」，但也有人說，「不要挑起對立」。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。