男倒車撞死妻子 法院判6個月
台北市謝姓男子倒車時不慎撞死蕭姓妻子，蕭姓女子親屬質疑案情不單純，控訴謝姓男子殺人。台灣台北地方法院今天依過失致人於死罪判有期徒刑6個月，得易科罰金，全案可上訴。
判決書指出，謝姓男子去年9月載妻子北上到台北市看小孩，未料倒車時不慎撞死妻子。蕭姓女子親友懷疑事故不單純，認為謝姓男子有殺人犯意。
法官調查相關事證，認為謝姓男子與妻子在相處上無感情與財務問題，難認定有殺人動機與目的，而疏於注意倒車肇事，導致妻子死亡，雖然過失情節非輕、實有不該，但考量坦承犯行，態度尚可等，判處有期徒刑6個月，得易科罰金。1050909
(中央社)
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