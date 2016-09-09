希拉蕊接受部落客HONY專訪： 別人說我冷淡但也沒辦法

美國民主黨總統候選人希拉蕊接受部落客Human of New York專訪。(圖取自Human of New York臉書)

美國民主黨總統候選人希拉蕊(Hilary Clinton)在接受著名攝影師部落客Human of New York(HONY)專訪時說，他不是歐巴馬、也不是柯林頓，但她嫁給其中一個並且為另一個工作過，並暢談女性在政壇上遇到的困難，以及她常被人認為冷淡、疏遠的原因。

根據美國有線電視衛星新聞台CNBC，希拉蕊在接受HONY攝影記者布蘭登‧斯坦頓(Brandon Staton)訪問時，分享她考法律學院入學考試時、遭到男性考生騷擾的經驗。騷擾者中其中一人說：「如果你搶了我的資格，我會被徵召入伍，到越南打仗然後死掉。」當時她並沒有做出任何回應，因為不想要考砸。希拉蕊說，年輕女性想要能控制住她們的情緒但又不顯得疏離，是一件非常困難的事，雖然他們需要保護自己和穩住情緒，但同時又不能築起一道無形的牆將他人排拒在外。

她承認自己似乎已經讓民眾覺得她築起了一道牆，希拉蕊說他願意負責：「有時我可能給人這種印象，而我也沒辦法怪別人這麼覺得」，但她不認為自己冷淡或沒有情緒，她的朋友和家人也不這麼覺得。

共和黨全國大會主席蒲博斯(Reince Priebus)一天前批評希拉蕊在NBC電視台總司令論壇(Commander-in-chief forum)的表現，說她都不笑而且不自在。希拉蕊反擊並說，她的競爭對手川普(Donald Trump)只要微笑，就算他談論他有多讚賞俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)共和黨也會很開心。

希拉蕊說她沒有像歐巴馬或是柯林頓一樣，天生有能夠吸引群眾的魅力。她也無法像男性政治家一樣，大吼激動的呼喊他們會如何勝選，因為群眾可能會覺得希拉蕊揮舞手臂就有點可怕，或別人覺得她的聲音「太吵」、「太尖銳」等等。希拉蕊也指出，女性在競選參議員和總統方面，沒有女性前例可以模仿。試圖模仿男性競選人也無益，因為對他們有用的策略不見得適用在女性競選人身上。

(中時電子報)