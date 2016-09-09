洪荒少女爆紅 陸媒：傅園慧進軍演藝圈

洪荒少女傅園慧，已正式進軍演藝圈。（圖／取自傅園慧微博）

「用盡洪荒之力！」可說是現在眾人當紅的口頭禪，而女主角的大陸女「泳」將傅園慧，靠著誇張表情及逗趣性格也因此竄紅，今日就有陸媒報導，「洪荒少女」傅園慧已確定進軍演藝圈。

傅園慧在里約奧運女子游泳100仰的決賽中，游出58秒76的成績勇奪銅牌，賽後受訪時她對著鏡頭表示：「沒有保留！我已經用了洪荒之力了」誇張及逗趣的反應讓她因此爆紅，不僅成為大陸體壇的當紅炸子雞，現在更傳出傅園慧確定進軍演藝圈，北京衛視選秀節目《跨界喜劇王》今日宣佈，「洪荒少女」傅園慧確定加入新的節目陣容。

《跨界喜劇王》是北京衛視的喜劇選秀節目，邀請來賓不設限，鐘漢良、林志玲、姚明、孫揚等人預計也將在節目中亮相；據了解，傅園慧在那句「洪荒之力」後，身價是水漲船高，傳聞她目前廣告代言身價已逾5000萬新台幣。

(中時電子報)