消防員工作權益促進會 政院前行動劇抗議

消防員工作權益促進會9日赴行政院前，抗議「捕蜂捉蛇權責不清」。（張鎧乙攝）

消防員工作權益促進會9日赴行政院前，抗議「捕蜂捉蛇權責不清」。（張鎧乙攝）

行政院派出內政衛福勞動處參議方德勝（右）及內政部消防署副署長謝景旭（中）代表接受陳情。（張鎧乙攝）

消防員工作權益促進會上午赴行政院前抗議，並演出行動劇，把「蛇」扔向行政院。（張鎧乙攝）

消防員工作權益促進會9日赴行政院前，抗議「捕蜂捉蛇權責不清」，指出消防人員需冒著被叮被截肢風險，執行非法定的捕蜂、蛇與貓狗等所謂的為民服務，現場也演出行動劇來抗議農委會草菅人命、行政院坐視不理。

(中時)