朴槿惠：北韓挑釁只會加速自滅
對於北韓今天進行第5次核試，南韓總統朴槿惠在寮國首都永珍發表譴責聲明說，北韓挑釁只會加速自我毀滅，她同時決定提前返國。
南韓聯合新聞通訊社報導，朴槿惠在寮國與隨行幕僚召開緊急對策會議後，作出前述發言，並決定提前返回首爾。
朴槿惠痛斥，北韓第5次核試凸顯北韓金正恩政權徹底無視國際社會不容許北韓擁核的堅決意志，及北韓瘋狂研發核武的魯莽行徑。
朴槿惠說，金正恩透過核試所能獲取的只有國際社會更高強度的制裁和孤立，這種挑釁將迫使北韓加快走上自滅之路。
朴槿惠強調，南韓政府將在與國際社會共助下，透過聯合國安理會或雙邊層次追加研擬對北韓強有力的制裁措施，為使北韓放棄核武，將動員一切可行手段加強向北韓施壓。
據報導，朴槿惠與寮國層峰召開高峰會談後，較原先日程提早4個小時動身返國。1050909
(中央社)
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