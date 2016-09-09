機車與計程車擦撞 男子骨折受傷

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(中央社記者朱則瑋台北9日電)台北市中山警分局昨晚獲報，機車和計程車發生擦撞事故，造成機車騎士受傷，所幸沒有生命危險，警方初判肇事原因為機車闖紅燈，詳細原因，仍待進一步調查。

警方今天表示，經調查，潘姓駕駛計程車昨天晚上11時從新生北路往南行駛，吳姓機車騎士在錦州橋往西行駛，雙方在路口處擦撞，導致吳男左手骨折、肋骨多根斷裂。

警方調閱周邊監視器畫面，初步研判肇事原因為機車闖紅燈所致，但詳細情形，仍需進一步調查。1050909

(中央社)