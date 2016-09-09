慶中秋 彰化市公所中秋晚會16日登場

彰化市中秋晚會16日登場，邀請來欣賞音樂，看藝人表演並摸大獎。（吳敏菁攝）

彰化市中秋晚會16日登場，邀請來欣賞音樂，看藝人表演並摸大獎。（吳敏菁攝）

彰化市中秋晚會16日登場，邀請來欣賞音樂，看藝人表演並摸大獎。（吳敏菁攝）

彰化市公所訂於9月16日、中秋節隔天的晚上6點30分起，在彰化市旭光西路舉辦「2016中秋月~月圓人團圓活動」，市長邱建富邀請一起來欣賞音樂、舞蹈與藝人表演，和可愛的卡通布偶互動、拍照，免費品嘗月餅，還有摸彩50吋電視等大獎。

邱建富表示，今年中秋晚會前半段安排卡通人偶演出、芭比舞蹈團演出、林玉珍當代舞團、彰化縣夷娜原住民文化舞蹈工作室、紫羅蘭樂團等演出。後半段到9點半還邀請了知名藝人鄭如秀、黃妃、董育君以及UNDER LOVER等獻唱與表演。

邱建富說，伴隨表演，活動周邊還提供了包括鋼鐵人、小小兵、拉拉熊與巧虎等可愛的卡通布偶，和參加活動的大小朋友進行互動並拍照留影作紀念。最後高潮在晚上9點30分展開，獎品豐富，包括50吋電視、洗衣機、電冰箱等等。

(中時)