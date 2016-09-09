高雄環狀輕軌第2階段統包工程完成簽約

高雄環狀輕軌第2階段統包工程9日由得標的中鋼公司與高雄市政府簽約，現場貴賓並為輕軌冰雕灌注鮮色活水。（曹明正攝）

高雄環狀輕軌第2階段統包工程9日由得標的中鋼公司與高雄市政府簽約，高雄巿長陳菊表示環狀輕軌是高雄公共運輸的大事，她也提到高雄捷運延伸路竹案在馬政府時代被退了18次，新政府上台後，盼行政院長林全能夠儘速核定。

簽約儀式由陳菊與中鋼董事長宋志育代表簽署，現場貴賓並為輕軌冰雕灌注鮮色活水，代表雙方協力啟動輕軌工程，這次中鋼得標團隊的車輛廠商是法商ALSTOM TRANSPORT，工程期程預計2019年底完成。

(中時)