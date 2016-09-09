蘇玟姜用心搏感情 助李凱琳戰帕運

運動防護師蘇玟姜用心與中華隊柔道女將李凱琳「搏感情」，除了為她顧身體，還為她顧心理，更成為她征戰帕運的重要支柱。

長庚醫療體系的運動防護師蘇玟姜，在這個專業領域貢獻超過10年，近一、兩年密集與視障柔道女將李凱琳合作，在長時間配合下，成功獲取李凱琳的信賴，也成為李凱琳爭取佳績的幕後推手之一。

蘇玟姜表示，信賴感的培養非一蹴可及，李凱琳一開始與她接觸時比較害羞，她就會主動多問李凱琳的狀況，另外她也會和李凱琳一起看賽事影片，這是她和李凱琳交心的方法之一。

蘇玟姜說，她覺得帕奧運動員先天上確實需要較多的幫助，但實際上卻往往缺乏妥善照顧，像她就是發現可以透過影片讓李凱琳發現自己的優、缺點，所以主動在李凱琳比賽時幫忙錄製影片，讓李凱琳可以透過影片驗收訓練內容的完成度，也紀錄出賽的回憶。

陪著李凱琳走過這段時間，蘇玟姜說，她發現李凱琳是自主性很強的選手，不需要別人要求就能知道自己該做什麼，但也因為自我要求嚴格，會出現鑽牛角尖的毛病，但最近李凱琳這個「想太多」的情況逐漸改善，這是李凱琳成長進步的地方。1050909

(中央社)