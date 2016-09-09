北韓疑核試 陸專家：THAAD更篤定
針對北韓今早疑似進行核試驗，中國大陸學者認為，此舉將使南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD）的決心更堅定，連帶拖累周邊國家，進而使北韓遭受制裁的力道更強，且更加孤立。
中國國際廣播電台報導，大陸中國社會科學院美國研究所研究員沈文輝表示，北韓今天再次核試驗，南韓部署THAAD是最直接的原因。
他說，至今遲遲無法從根本上解決北韓擁核問題的大背景，包括北韓國內困境、東北亞的國際環境動盪，讓這場核試驗「並不非常意外」。
沈文輝分析，從這次核試驗引發的地震等級來看，威力仍然很小，與先前無太大區別，北韓的核武技術並沒有實質性發展，負面影響有限，但核武小型化仍然令外界擔憂。
他認為，北韓今天的核試驗，毫無疑問將使朝鮮半島的局勢更緊張，兩韓及美國與北韓間的敵對將進一步惡性循環，更可能使削弱南韓民眾對THAAD的反對聲浪，使南韓部署的決心將更堅定，連帶使進度進一步加快。
沈文輝說，朝鮮半島局勢再這樣發展下去，令人十分擔憂，會產生「不可控的情況」，同時也將拖累周邊國家，北韓與大陸、日本、美國的關係都會面臨更多難題。
他表示，下一步國際社會很可能會加大對北韓制裁，將使北韓國內經濟雪上加霜，並面臨糧食短缺等人道災難，成為兩難。1050909
(中央社)
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