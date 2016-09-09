中秋連假 鰲鼓濕地適合親子單車遊
中秋連假，嘉義林管處推出「瘋鳥單車日－鰲鼓秋日逍遙遊」活動，邀請親子騎乘單車近距離體驗鰲鼓濕地自然之美。
林務局嘉義林區管理處今天表示，時值入秋，候鳥紛飛、氣候涼爽宜人的鰲鼓濕地，最適合戶外活動，可以悠閒在濕地園區踩著單車，不僅降低對環境負擔，又能提倡健康樂活的休閒旅遊。
因此，嘉義林管處於中秋連假（16日至18日）舉辦「瘋鳥單車日－鰲鼓秋日逍遙遊」活動，活動分3梯次，每梯次35名，行程以環繞鰲鼓濕地外圍海堤防汛道路為旅遊路線，全長約15公里，適合親子單車同遊，還有園區解說員隨同。
嘉義林管處指出，這項活動全程免費，並贈送精美紀念徽章及水壺，還備有行動糧食，即日起開放網路報名，相關資訊可至嘉義林管處網站新聞頁面查閱，或上鰲鼓濕地粉絲團查詢。1050909
(中央社)
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