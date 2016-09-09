家有3高患者 烤肉月餅吃法要改

中秋團圓夜，月餅、柚子、烤肉齊來。癌症關懷基金會營養師今天提醒，有三高、慢性病民眾要特別注意佳節飲食，避免過多糖份、鈉攝取，且可自製地瓜月餅更健康。

癌症關懷基金會營養師黃書宜表示，中秋應景食物中月餅、柚子和烤肉，對身體健康民眾來說負擔不大，只要注意熱量、搭配蔬果飲食，不需特別忌口。

不過，對有高血糖、高血壓、高血脂和其他慢性疾病者，月餅、柚子、烤肉的高油、高熱量、高糖，容易讓血糖、血壓不穩定；烤肉醬的高鈉也會讓血壓升高。

黃書宜說，三高患者中秋節烤肉時可以減少醬料使用，如肉片先用薄鹽醃，且多烤蔬菜，多纖維攝取可以減少糖份吸收，讓血糖穩定。

如果想吃月餅，黃書宜說，一定要跟家人一起分食，不要一人獨吃一顆月餅，或可自製健康、低熱量、高纖的地瓜月餅，去掉傳統月餅的酥油和高糖，熱量約僅半碗飯。

黃書宜說，選用地瓜為材料是因秋冬盛產，雖然它和麵粉同屬澱粉類，可是多了膳食纖維、類胡蘿蔔素、維生素B群、鉀等營養素。地瓜中的黏液蛋白可維持血管壁彈性，保護呼吸道、消化道。豐富的膳食纖維，更可促進腸蠕動，減少便秘。

地瓜月餅作法簡單，先將地瓜蒸熟壓成泥，趁熱加糖及奶油拌勻。將地瓜泥放入炒鍋小火翻炒，炒至略收乾成團；再放入月餅壓模成型，最後放入烤箱以160度、烘烤20到30分鐘，定型即可，取出移到網架放涼即可食用。

不過，黃書宜指出，生地瓜含有消化酵素抑制劑，生食容易產生消化不良，打嗝、腹脹等問題，最好的方法還是經過蒸煮，使消化酵素抑制劑被高溫分解破壞，就不會出現腸胃不適的症狀。

黃書宜表示，烤肉可能會吃進不好的致癌物質如亞硝胺，可在烤肉後吃高維他命C的芭樂解毒，約吃一平碗份量即可。1050909

(中央社)