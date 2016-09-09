阿見師的鹹水雞攤 新北金讚獎
新北市政府市場處新北好市金讚獎評選結果出爐，永和永安市場「阿見師的鹹水雞」自135攤位中脫穎而出，榮獲金牌名攤。
市場處表示，「阿見師的鹹水雞」連續兩年獲金牌名攤的肯定。不只攤台整潔、明亮，老闆自主改造攤位及自我提升的態度，更獲得評審的青睞。
市場處指出，「阿見師的鹹水雞」雖然是經營22年的老攤位；不過，老闆積極運用新科技，建立粉絲專頁宣傳商品，不斷自我提升的精神，讓參與的評審一致給予高度的肯定。
攤位老闆魏見致說，攤位內的磁磚及玻璃櫥窗是自己精心挑選的，以營造明亮乾淨的氛圍，未來也會配合落實食品安全登錄，讓民眾對於食品安全更加信心。
市場處長謝俊隆表示，未來仍將運用市府的有限資源，結合市場與攤商的用心，讓新北市場展現不同 以往的活力，更能永續經營。1050909
(中央社)
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