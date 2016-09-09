台美文藝協會3年 強化在地連結

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邁向第3年的台美文藝協會（TAAC）決定走向社區，融入僑界，9月22日在台灣會館舉行年度募款盛會，文藝協會創辦人陳隆豐（前坐中）強調在地連結重要性。中央社記者黃兆平紐約攝 105年9月9日

邁向第3年的台美文藝協會（TAAC）決定走向社區，融入僑界，將於9月22日晚上在台灣會館舉行年度募款盛會，紐約市政府文化局長芬克波爾將擔任主講貴賓。

文藝協會創辦人陳隆豐期望透過年度盛會，讓僑界共同關心本土藝術與社區、生活型態的在地連結。

另外全美最大的藝術家基金會（NYFA）總監羅艾斯（Michael Royce）將宣布設立台灣藝術家的獎助學金，而紐約市立皇后大學美術館明年也會恢復辦理「再織當代臺灣」（Rewoven: Contemporary Fiber Art fromTaiwan）大展。

與台灣十分友好的芬克波爾(Tom Finkelpearl）當晚將擔任主講貴賓，就台灣、紐約的文化交流深度對話。包括皇后區區長卡茲（Melinda Katz）、紐約市議員顧雅明及多位紐約州參眾議員都將與會。

文藝協會執行長李美華也提及募款晚宴邀請了14位旅美台灣藝術家提供20作品在現場裝置與展出，同時供捐款人購買收藏。還有年輕設計師Modern Storyteller展覽錄像剪輯播放，將台灣會館轉化成?另類當代藝術空間。

另外3位台灣跨領域藝術音樂家王琦、胡佳君及李阡綸也安排兩段表演作品，包括呈現100多年來華人女性飄洋來美的奮鬥歷程縮影及百年來變遷等。

台美文藝協會過去3年來在陳隆豐、僑領陳秋貴、黃再添等人大力推動下，與美主流藝文團體及美術、博物館強化合作關係，逐漸受到紐約藝文圈重視。1050909

(中央社)