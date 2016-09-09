青年大使團抵紐約 2場公演展軟實力

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中華民國青年大使訪問團美加團今晚抵達紐約訪問，除進行兩場文化公演外，還將與紐約州立大學(SUNY)及紐約市立大學亨特學院(Hunter College)學生文化交流。

外交部自2009年推出青年大使訪問團，分赴全球各地推展台灣文化軟實力。今年遴選4團100名青年大使，以「活力世代、友善臺灣」為主軸，分赴全球5大洲、16個國家、17個城市，進行為期3週交流訪問，涵蓋亞太、北美、拉美、歐洲、非洲及亞西地區。

美加團由外交部外交及國際事務學院秦日新率領，成員有30人，來自國內17所大專院校，將在紐約訪問至12日。此團先前已赴溫哥華及西雅圖，紐約站後還將轉往南美智利繼續訪問。

駐紐約台北經文處長徐儷文晚上宴請代表團一行，特別稱讚青年學生巡演各國宣揚台灣軟實力，成效良好，紐約僑胞十分期待訪問團再度來訪。

青年大使訪問團11日下午2時將在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)進行首場公演，之後還將與紐約州立大學及紐約市立大學亨特學院學生進行交流。1050909

(中央社)