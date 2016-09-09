迷你倉庫業別不明 立委籲2個月內認定

迷你倉庫在全台各都市興起，但管理上引發問題，民進黨立委李麗芬今天召開記者會，要求經濟部商業司2個月內，明確定義迷你倉庫究竟是屬不動產租賃業、倉儲業、還是新興行業。

民進黨立委李麗芬、蘇巧慧、吳思瑤上午在立法院召開記者會。李麗芬說，日前香港迷你倉庫大火，燒出很多問題。

蘇巧慧說，迷你倉庫對新創業的年輕人很重要，如果迷你倉庫是倉儲業，只能放工業區，那麼距離遙遠，與新創業的需求差距太大，但適當法規確認其他住家或迷你倉庫的使用者的安全是好事。

吳思瑤說，自己是迷你倉庫的潛在用戶，但因為法規問題不敢去租，過去迷你倉庫曾傳出被用來放軍火、藏毒，成為犯罪工具，的確有公共安全的疑慮。

她說，台北市消防局消防安全檢查45處有42處合格，但台北市都市發展局清查迷你倉庫違反都市計畫法檢查情形，查察38處只有11處合格，違反都市計畫法，最主要就是中央政府沒有釐清迷你倉庫的營業項目歸類。

經濟部商業司專門委員莊文玲說，迷你倉庫究竟屬於創新營業項目，還是要歸類在不動產租賃業或倉儲業，8月曾開會討論，但因為會中討論沒有共識，結論認為要緩議。

內政部消防署科長邱景祥說，迷你倉庫在消防法已有相關規範，以倉庫的用途作分類，迷你倉庫的業者必須依照場所的樓地板、場所特性設置消防設備，且必須經過當地的消防機關檢查，如果有存放公共危險物品或可燃性物品，則必須「公共危險物品即可然性高壓氣體」安全管理辦法的規範。

他說，7月曾發文給各地方政府做迷你倉庫做清查，目前全台有83家，各縣市消防機關都會依照迷你倉庫的型態執行消防安全檢查。

李麗芬要求商業司，應該在2個月內就迷你倉庫屬於租賃業、倉儲業或新興行業，做出認定。1050909

(中央社)