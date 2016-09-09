紐約時裝周 台裔新秀鍾知倫嶄露頭角
眾所矚目2017年紐約春夏時裝周今天登場。台裔時尚設計新秀鍾知倫(Angie Chuang)今晚在布魯克林博物館dapperQ時裝秀，推出中性風及雌雄同體風格新裝，既優雅又有靈性。
畢業於紐約帕森設計學院（Parsons School）、父母親皆來自台灣的鍾知倫晚上在布魯克林博物館（Brooklyn Museum）的dapperQ時裝秀，與其餘6位來自美歐設計師共同發表新裝。
專為酷兒（queer）舉辦的dapperQ時裝秀，今年邁入第4年，也是規模最大的一次，漸受紐約時尚圈重視，參與的設計師愈來愈多。
鍾知倫今年發表作品主打，「溫文如雅，潛意識裡卻帶著魔鬼的靈性」。除了發表過去兩季收藏品外，還將遠赴冰島取得的靈感完全呈現，凸顯海洋的藍、深木炭、瓷的爍光、深褐色以及取自峽灣漫步的風情。
在美土生土長的鍾知倫，先後任職紐約時尚品牌，包括Theory、Coach、Kenneth Cole等，經過大廠洗禮，決定追求個人風格，打破兩性性別元素，提供更寬廣空間。
她在過去一年陸續推出中性風及雌雄同體風格新裝，既優雅又有靈性，在時尚界異軍突起，逐漸受到重視。
紐約春夏時裝周（New York Fashion Week）今天 （美東時間）登場，包括林肯中心、各大飯店、劇院等都納為時裝界走秀場，今年共有74名設計師登台，星光閃閃。8日至15日的紐約時裝周，也為緊接著倫敦、米蘭及巴黎時裝周揭開序幕。1050909
(中央社)
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